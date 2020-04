A busca por tecidos para confecção de máscaras caseiras de proteção do coronavírus disparou em Curitiba nos últimos dias. Desde a recomendação do Ministério da Saúde para uso da máscara feita em casa diante da escassez de máscaras cirúrgicas, comerciantes de armarinhos e lojas de tecidos relatam que o setor voltou a ter a movimento após 10 dias de vendas praticamente paralisadas por conta da pandemia.

A procura mais comum é por tecidos como tricoline 100% algodão e TNT, além de elásticos. Os preços variam dependendo da confecção, estampa e tipo de tecido, com o metro do tricoline podendo variar de R$ 10 a R$ 50, por exemplo.

“As vendas de tricoline e TNT subiram muito. Estamos operando por agendamento para não haver circulação de pessoas nas lojas. Já com os funcionários estamos fazendo escala de apenas três por loja e com carga horária de três horas por dia”, explica o comerciante Munir Mohamed, dono de cinco unidades da Janessa Tecidos.

Atendimento nos armarinhos têm de respeitar o distanciamento de 1,5 m entre cada pessoa. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Comerciantes de armarinhos também relatam a alta procura por materiais para máscaras caseiras. O comerciante Clóvis Godinho explica que estão atendendo apenas por entrega e que o WhatsApp até congestionou com aumento de pedidos de elásticos e tecido 100% algodão.

“Chegamos a ter venda zero há cerca de 10 dias, quando iniciou o isolamento social. Agora, as vendas voltaram, não igual antes, mas já ajuda. Optamos por fazer entregas, mas não estávamos acostumados a fazer o atendimento dessa forma. Mas em breve, o estoque de elásticos vai acabar”, avalia o dono do armarinho Godinho, no bairro Juvevê.

O mesmo ocorreu com a comerciante Elisângela Arevolo, proprietária da Fios e Cia. “É o único movimento que estamos tendo. Não estamos abrindo a loja normalmente. Fazemos agendamento pelo WhatsApp e abrimos para uma pessoa por vez vir buscar a mercadoria”, aponta a comerciante.

Regras no comércio

Em Curitiba, a recomendação da prefeitura para que o comércio que é permitido abrir funcione respeitando as orientações para evitar o contágio.

As orientações são de restrição de acesso ao recinto, de forma que haja condições de as pessoas se manterem à distância de 1,5 metro umas das outras. Os estabelecimentos devem organizar filas (de acesso, atendimento ou de pagamento) de forma que as pessoas sigam este distanciamento.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).