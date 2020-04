Quinze estabelecimentos de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foram interditados por não cumprirem o decreto municipal de fechamento durante a pandemia do coronavírus no último fim de semana. Entre sexta-feira (3) e sábado (4), 80 estabelecimentos foram fiscalizados pelo município.

Na última sexta-feira (3), Pinhais reforçou as ações de prevenção, suspendendo o funcionamento das atividades não essenciais e prorrogando o prazo de fechamento até 11 de abril. Equipes da Guarda Municipal e da Defesa Civil continuam a fiscalização e notificação do comércio aberto irregularmente.

A prefeita de Pinhais, Marli Paulino, reitera a necessidade de as pessoas se conscientizarem da importância do isolamento social. “Nossas ações estão embasadas em informações científicas e pelo grupo técnico do município que acompanha de perto todas as ações em relação à pandemia do novo Coronavírus. Nossa preocupação no momento é em salvar vidas. Pedimos o apoio dos empresários e da compreensão da população que o isolamento é uma necessidade neste momento”.

Denúncias de comérciso abertos irregularmente durante a pandemia podem ser feitsa por meio dos whatsapp: (41) 98700-1592 ou (41) 98821-5124.

O que pode e o que não pode

As atividades que permanecem com atividade suspensa em Pinhais são: shoppings centers, galerias, conjuntos comerciais, lojas do comércio em geral e serviços, casas noturnas, restaurantes, bares, pubs, lanchonetes, tabacarias, lounges, boates, clubes, associações recreativas, academias de ginástica, natação, salões de festas, playgrounds, salões de beleza, clínicas estéticas, autoescolas, escolas de música, escola de línguas e demais atividades e serviços que possam reunir e aglomerar grupos de pessoas.

Já os estabelecimentos autorizados de funcionar na cidade são: varejista e atacadista, como no caso de restaurantes e lanchonetes, desde que trabalhem exclusivamente com entrega delivery. Também ficam mantidas as atividades essenciais, desde que tomadas todas as medidas de prevenção, bem como higienização dos espaços, manter distância segura e evitar ao máximo a aglomeração de pessoas.