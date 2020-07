A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgou nesta quinta-feira (2), novo boletim epidemiológico que registra desde o início da pandemia 26.024 casos e 693 mortes no Paraná por conta do coronavírus. Entre quarta-feira e quinta-feira (2), houve aumento de 2.060 diagnósticos positivos e 44 óbitos, um recorde de confirmações. Desde o início do monitoramento, a média é de 232 diagnósticos positivos diários.

Em relação às mortes, em média, sete pessoas perderam a vida desde o primeiro óbito registrado no estado, em 27 de março, há 97 dias. No momento, 538 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), estão ocupados por causa da Covid-19, o que corresponde a 66% das vagas ofertadas em território estadual.

Seguem em investigação 14.677 casos. Já foram descartados 78.376 testes. Pacientes recuperados do coronavírus somam 6.613. Em relação aos novos óbitos, são 21 mulheres e 23 homens, com idades que variam de 38 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 18 de junho a 2 de julho.

Os pacientes que faleceram residiam em: Cascavel (3), São José dos Pinhais (2), Toledo (2). E um em cada uma das seguintes cidades: Araucária, Cambé, Campo Mourão, Clevelândia, Cornélio Procópio, Londrina e Santa Helena. Confira a evolução de casos de coronavírus no Paraná.

