A pandemia de coronavírus no Paraná já registra 48.863 casos confirmados e 1.227 mortes causadas pela covid-19. Segundo o boletim epidemiológico desta quinta-feira (16), foram 2.263 diagnósticos positivos e 46 mortes a mais nas últimas 24 horas. Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do estado, estão internados 709 pacientes, o que representa 76% da lotação máxima para tratamento de adultos com Covid-19 pelo SUS. A porcentagem é a mesma do último boletim e representa a máxima ocupação desde o início da pandemia no Paraná. Estão sob análise os exames de 8.085 pessoas; enquanto 133.123 outros testes foram descartados. São 17.359 recuperados da Sars-Cov-2 em solo paranaense.

LEIA MAIS – Curitiba tem 92% das UTIs SUS ocupadas e novo recorde com mais 768 casos de coronavírus

As novas vítimas da doença são 21 mulheres e 25 homens, de 34 a 88 anos. Os óbitos ocorreram entre 27 de junho e 15 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (9), Araucária (6), Foz do Iguaçu (3), Colombo (3), Maringá (2), Paranaguá (2), Sarandi (2), além da ocorrência de uma morte nos municípios de Campo Largo, Cianorte, Itambé, Itaperuçu, Ivaiporã, Londrina, Mandaguari, Matelândia, Matinhos, Medianeira, Morretes, Piraquara, Ponta Grossa, Quatro Barras, Rolândia, São José dos Pinhais, Siqueira Campos, Telêmaco Borba e Umuarama. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?