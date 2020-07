Curitiba confirmou 768 novos casos de coronavírus nesta quinta-feira (16), número que fez com que a capital paranaense atingisse mais um recorde diário de infectados, pelo segundo dia consecutivo, e chegasse ao total de 12.158 habitantes que testaram positivo para a covid-19. Com mais 11 vítimas fatais, a soma de óbitos também subiu para 310 mortes. Em hospitais que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa de ocupação das UTIs exclusivas para covid-19 passou para 92% nesta quinta. Ao todo, 571 pessoas estão internadas em instituições públicas e particulares da cidade, sendo que 245 delas ocupam leitos de UTI.

“Felizmente ainda há a possibilidade de expansão (das UTIs), mas o que a gente deseja, é que as pessoas não precisam desses leitos. E por isso, a gente pede a todos aqueles que podem ficar em casa, que façam esse isolamento. E os que precisam sair, façam o distanciamento social que é 1,5 m de distância, usando também as máscaras. Essas medidas são a prevenção que hoje a gente tem para infecção do novo coronavírus “, disse a médica infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Marion Burger.

Ainda segundo Marion, não há colapso no sistema de saúde de Curitiba, que conta atualmente com 313 leitos para covid-19 ativados na rede pública. “Todas as pessoas que necessitam de um leito, ainda conseguem esse leito. Nós não temos o colapso do sistema de leitos aqui em Curitiba”, garantiu.

Em nome da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a médica infectologista também informou no boletim epidemiológico diário, que há 5.131 casos ativos de covid-19 em Curitiba. Estas pessoas, segundo as autoridades de saúde, são capazes de transmitir o vírus Sars-Cov-2. Além delas, 6.717 dos pacientes infectados já estão livres do isolamento social de 14 dias e são considerados recuperados da doença. Mas outras 526 pessoas com sintomas suspeitos ainda aguardam o resultado dos exames.

Vidas perdidas

Das 11 novas vítimas do coronavírus de Curitiba, nove faleceram na últimas 24 horas, uma pessoa morreu na última terça-feira (14) e outra veio a óbito no domingo (12). Seis delas eram mulheres e cinco homens, que tinham entre 38 e 88 anos de idade. Conforme a SMS, todos estavam internados em hospitais públicos e privados da capital. Na cidade, outros quatro óbitos ainda são investigados.

