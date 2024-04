Ônibus que voltava do Paraguai é alvo de assalto na madrugada no Paraná

Um ônibus fretado que voltava do Paraguai foi alvo de um assalto na madrugada desta quinta-feira (04), na BR-373, em Guamiranga, no Paraná. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava 32 pessoas que retornavam para casa após visitarem e realizarem compras no país vizinho.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) confirmou que o ônibus havia saído de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, e seguia viagem em direção ao estado de São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

>> Frente fria avança e derruba temperatura em Curitiba; Previsão do tempo

>> Leilão do Detran no Paraná tem mais de 100 veículos e lances a partir de R$ 1 mil

Conforme o relato dos passageiros, ouvidos na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Grossa, a situação durou cerca de meia hora, das 3h às 3h30. As vítimas também contaram que os criminosos se aproximaram do ônibus com violência e efetuaram disparos de arma de fogo.

Eles usaram uma caminhonete para bloquear a estrada e impedir a passagem, obrigando o motorista a parar o ônibus. Em seguida, conduziram o veículo até uma estrada de chão, onde começaram o assalto.

Em boletim de ocorrência, os passageiros registraram que diversos pertences foram levados, como eletrônicos, roupas, calçados e objetos pessoais. Os criminosos usaram veículos de apoio e fugiram com todas as mercadorias das vítimas.

Polícia Civil investiga assalto a ônibus no Paraná

Os assaltantes ainda não foram identificados. O caso está sendo investigado pela PCPR e conta com a colaboração da PRF. Denúncias a respeito do caso e informações sobre o paradeiro dos criminosos podem ser feitas pelo telefone 191.

Em nota, a PCPR afirmou que informações iniciais apontam que os suspeitos roubaram as bagagens dos passageiros. “Ao todo, 34 pessoas foram vítimas, sendo 32 passageiros e dois motoristas. A PCPR realiza diligências para identificar os autores do crime.”

Você já viu essas?

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba