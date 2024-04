Hotel Peninsula Londres oferece frota de veículos clássicos de luxo

Uma das tradições dos hotéis do grupo The Peninsula chega agora ao novo Peninsula London, que foi inaugurado no último ano. Da mesma forma que os demais, a unidade passa a oferecer aos seus hóspedes uma frota de 13 veículos personalizados do mais alto luxo. A coleção automotiva – que inclui tanto novos como restaurados Rolls-Royce limusines, Bentley Bentaygas, BMW i7s e táxis pretos londrinos – garante que os clientes do hotel experimentem elegância e o conforto durante sua estadia.

Sonja Vodusek, diretora administrativa do Peninsula London, comentou sobre a nova frota: “É uma grande honra ter colaborado com os melhores especialistas automotivos de Londres para oferecer esses veículos incríveis. Esperamos que eles proporcionem aos nossos hóspedes uma experiência não apenas superluxuosa, como também uma vivência já tradicional da rede Peninsula enquanto exploram nossa bela cidade”.

Os 13 veículos ainda reforçam o compromisso do grupo em oferecer e incorporar cada vez mais a sustentabilidade dentro da marca icônica, já que todos os automóveis adquiridos são de tecnologia híbrida ou completamente elétrica.

Conheça um pouco mais sobre cada um dos modelos presente no hotel:

Rolls-Royce Phantom VIII Series II EWB

A rede Peninsula e a Rolls-Royce Motor Cars possuem uma parceria desde 1970, quando o principal hotel do grupo, em Hong Kong, adquiriu sete Silver Shadows (na época, o maior pedido único de Rolls-Royce já atendido). Atualmente, mais de 30 carros Rolls-Royce personalizados complementam as frotas automotivas dos hotéis Peninsula ao redor do mundo – incluindo, agora, duas novas Phantom VIII Series II Extended Wheelbase Limousines no Peninsula London.

Esses veículos britânicos feitos sob medida incluem inúmeras características personalizadas, como compartimentos de bagagem especialmente modificados para acomodar até quatro grandes malas cada; pintura externa brilhante em verde Brewster, também conhecido como “Peninsula Green”: interiores em couro e madeira de nogueira; e detalhes cuidadosos como soleiras personalizadas e guarda-chuvas para uso dos hóspedes.

Bentayga Hybrid Personalizado

Os quatro novos Bentley Bentaygas híbridos do Peninsula London proporcionam aos hóspedes um transporte luxuoso e silencioso pela cidade. Esses são os primeiros SUVs híbridos de luxo a se juntarem à frota Peninsula e seu alcance EV de até 45km permite que a maioria das viagens de hóspedes seja concluída sem qualquer emissão de CO2. A carroceria verde Peninsula desses carros abriga assentos excepcionalmente luxuosos, com encostos acolchoados personalizados, mesas folheadas, telas de entretenimento individuais, sistemas de áudio Signature, iluminação ambiente Bentley e extras especiais como tomadas USB para carregar dispositivos.

Táxi de Londres LEVC por Clive Sutton

Levando em consideração o país onde o hotel está localizado, seria essencial incluir os icônicos táxis pretos de Londres em sua frota. Mas o hotel optou por versões de luxo, modernas e elétricas, especialmente criadas pelos especialistas automotivos da Clive Sutton. Cada um desses táxis Peninsula personalizados foi equipado com uma variedade de acessórios especiais, sendo o mais notável um vão livre sob medida – que remove o vidro de privacidade típico entre passageiros e motorista, permitindo conversas além de um compartimento interno mais espaçoso. Cada táxi também possui assentos estofados para até cinco hóspedes, carpete felpudo e acabamento em madeira, além de uma geladeira de bebidas extragrande, iluminação ambiente e Wi-Fi.

BMW i7

Oferecendo conforto e desempenho espetaculares, os três sedãs elétricos BMW i7 do Peninsula London, também personalizados com o verde Peninsula, apresentam design elegante e tecnologia de ponta. No interior, os passageiros podem desfrutar de uma atmosfera de lounge luxuosa com teto solar panorâmico de vidro; do lado de fora, os veículos chamam a atenção com as grades iluminadas de azul. Com um alcance EV de mais de 580km, os carros proporcionam aos hóspedes do Peninsula London viagens sem emissões, tanto dentro quanto fora da cidade.

Phantom II Sedanca De-Ville de 1935 da Rolls-Royce

Restaurado meticulosamente ao longo de sete anos, um Phantom II Sedanca De-Ville de 1935 da Rolls-Royce ocupa lugar de destaque entre a coleção automotiva do hotel. Para garantir segurança e desempenho, o carro foi equipado com inúmeras características personalizadas – como direção assistida, um sistema elétrico atualizado, duas baterias, ventiladores adicionais para refrigeração do motor e uma ignição eletrônica. Outras mudanças foram feitas para maximizar o conforto dos passageiros, incluindo a adição de ar-condicionado, um sistema de entretenimento moderno e um gabinete de coquetéis especialmente projetado.

Austin FX4 Sedanca Brougham de 1960

Um táxi preto vintage de Londres, cuidadosamente restaurado e eletrificado pela London Electric Cars, é a escolha mais peculiar e divertida na frota do Peninsula London. Anteriormente de propriedade do socialite armênio Nubar Gulbenkian, o veículo da década de 1960 agora é elegantemente revestido em verde Peninsula, com painéis de vime no compartimento de passageiros. Puxadores de seda e luzes completam o interior do Brougham, garantindo viagens elegantes e confortáveis para os hóspedes do hotel. (Fotos: Hotel Peninsula London/Divulgação).