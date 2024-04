Conforto é tema do novo episódio da “Por Dentro dos Extrapesados VW”

Já está disponível no canal YouTube VWCO News o segundo episódio da série Por Dentro dos Extrapesados da VW. Com diversas características de destaque em seu segmento, os gigantes da Volkswagen Caminhões e Ônibus se destacam quando o assunto é conforto e a comodidade para o motorista, proporcionando uma extensão de sua casa no caminhão e uma viagem sob medida.

Nilson Nascimento, instrutor de treinamento da VWCO, comenta agora sobre a série de benefícios oferecidos para o bem-estar do condutor em seu trajeto: “Nossos caminhões extrapesados são os maiores em tamanho e também em conforto, proporcionando uma série de benefícios a quem está na cabine, como o volante multifuncional com alavanca na coluna, o banco projetado para se ajustar ao motorista, o cinto integrado para conforto mesmo em vibrações na via, entre outros diversos benefícios”.

Tudo é pensado para oferecer uma viagem de primeira classe a qualquer motorista. “Um dos nossos diferenciais, por exemplo, é o estudo do biotipo do condutor brasileiro para garantir conforto personalizado e adaptado às necessidades individuais de cada perfil. Também evoluímos nas formas de interação do profissional com o caminhão para reduzir o estresse e oferecer uma boa viagem”, explica Nilson.

Muito espaço

Com uma cabine de amplo espaço interno e excelente isolamento acústico, o motorista tem à disposição um colchão ortopédico de ótimas dimensões e densidade para maior conforto no período de descanso, além de sistema de iluminação para leitura, relógio digital com despertador, duas entradas USB e tomadas. Os extrapesados VW também vêm com geladeira a bordo, e disponibilizam ar-condicionado digital e climatizador com controle remoto e acionamento à distância, permitindo a manutenção da temperatura interna da cabine sem necessidade do motor ligado.

Entre outros destaques está e a alavanca de direção que, com um clique, transforma o veículo de automatizado para manual, reduzindo significativamente o esforço de condução em até 30%. Os veículos também possuem basculamento elétrico, proporcionando segurança e praticidade ao motorista.

Também lado de fora, os extrapesados Volkswagen oferecem a opção de suspensão pneumática, com o conceito full air de quatro bolsas pneumáticas por eixo. Isso não apenas proporciona controle preciso da distribuição de carga, mas também utiliza bolsões com sistema snap-on, garantindo maior disponibilidade do veículo e integridade da carga durante toda a operação.

Para as versões off-road, o condutor conta com sistema de direção que traz mais precisão e suavidade na condução; novo banco premium com várias funções, inclusive com ajuste lombar; volante com ajuste de altura e profundidade; nova suspensão dianteira parabólica para maior durabilidade, robustez e ainda maior capacidade de carga técnica, entre outros. Veja o vídeo no link: https://youtu.be/8C_2Ve7f0sU.