O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) confirmou na sexta-feira (28) que as obras da segunda ponte entre Brasil e Paraguai foram, enfim, 100% concluídas. A estrutura principal estava pronta desde o fim do ano passado, mas restavam alguns arremates que vinham sendo feitos ao longo dos últimos meses. A Ponte da Integração fica sobre o Rio Iguaçu e liga os municípios de Foz do Iguaçu (PR) a Presidente Franco, no país vizinho.

A obra é fruto de uma parceria entre o Dnit, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) e a Itaipu Binacional. A hidrelétrica custeou a estrutura, no valor de R$ 366 milhões, e que foi iniciada em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

As obras de acesso à estrutura do lado brasileiro, onde está prevista uma aduana, estão com 25% dos trabalhos concluídos, mas ainda há um longo caminho até a conclusão da infraestrutura de apoio que permitirá a liberação para o tráfego de veículos. Segundo o Dnit, um novo acesso à ponte está em fase de conclusão e terá cerca de 2,5 quilômetros de extensão, ligando a BR-469, também conhecida como Rodovia das Cataratas.

A Perimetral Leste, que desvia o tráfego de veículos pesados do perímetro urbano de Foz do Iguaçu à segunda ponte, está com 23% dos trabalhos concluídos, segundo o último levantamento divulgado pelo DER no fim de junho. Não há confirmação de data para encerramento desses serviços. No lado paraguaio, 50% dos trabalhos na estrutura de apoio estão concluídos e já é possível ter acesso à Ponte da Integração.

Mesmo com as obras da ponte concluídas, ela só poderá operar para o tráfego de veículos assim que as estruturas complementares de ambos os lados ficarem prontas. A previsão, considerando avaliações das forças de segurança e de fiscalização que vão operar no local (Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal), é de início das operações somente no primeiro semestre de 2025.

Obras na Perimetral Leste

A rodovia de acesso à segunda ponte, conhecida como Perimetral Leste e que segue em obras, terá uma extensão de 15 quilômetros e contornará a cidade de Foz do Iguaçu, desde a BR-277 até a Ponte da Integração, além de facilitar o acesso à Ponte Tancredo Neves, na fronteira com Porto Iguaçu, na Argentina. Essa obra vai custar, segundo o governo do Paraná, R$ 104 milhões também custeados pela Itaipu. O DER-PR é responsável pela administração e fiscalização do andamento das obras do novo contorno.

A obra terá, no total, seis viadutos, três deles já com as estruturas prontas na proximidade da ponte, e um em andamento, no entroncamento com a BR-277. Os outros dois ainda devem ser iniciados, pois foram incluídos na obra depois do escopo original. Também serão construídas duas novas aduanas da Receita Federal, cujas estruturas também tiveram projeto expandido além do original, igualmente já aprovados.

“Uma frente de trabalho atua na implantação do novo viaduto na BR-277, que futuramente permitirá o acesso à rodovia. Também foram finalizadas três das quatro vigas travessas, necessárias para o lançamento das vigas longarinas, que irão compor o tabuleiro da rodovia passando por cima da estrada federal”, afirmou o DER/PR.

Próximo ao novo viaduto, no entroncamento com a BR-469, avançaram os trabalhos nos dispositivos de drenagem de águas subterrâneas, com a construção do canal de pedra argamassada atingindo 53% de conclusão, informou o DER. “No local foram realizadas detonações de rochas subterrâneas há algumas semanas, garantindo o avanço dos serviços de drenagem e, em breve, a liberação de serviços de terraplenagem”, completou o órgão fiscalizador.

