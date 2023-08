Policiais federais da Delegacia Regional de Foz do Iguaçu realizam, na manhã desta quinta-feira (10), uma megaoperação chamada de Spoliare para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão contra policiais rodoviários federais. Os suspeitos estavam lotados nos postos de fiscalização em Santa Terezinha de Itaipu e Céu Azul, ambos na BR-277, região oeste do Paraná, que faz fronteira com o Paraguai. Os policiais estavam sendo investigados por suspeita de envolvimento com o contrabando interfronteiriço.

LEIA MAIS – Exército recebe 20 blindados gigantes dos EUA no Porto de Paranaguá

Segundo fontes ligadas à Polícia Federal (PF), os PRFs são suspeitos de:

Abuso de autoridade

Peculato

Facilitação ao contrabando

Facilitação ao descaminho

De acordo com a equipe de investigação, houve um caso, inclusive, de um policial flagrado dirigindo um veículo carregado com mercadorias desviadas de uma apreensão.

LEIA AINDA – Mega Sena 2619 milionária paga prêmios para apostas da grande Curitiba; Prêmio de sábado está gigante!

A Justiça afastou 11 policiais de suas funções. Estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão cautelar (quatro contra policiais e três contra suspeitos de contrabando) e dois mandados de sequestro de bens. A Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a operação, que recebe o apoio do Ministério Público Federal (MPF).

A investigação se iniciou depois que órgãos do Estado receberam denúncias de que alguns servidores públicos estariam, sistematicamente, desviando mercadorias apreendidas, dando destinação diversa da determinada em lei, com intuito de obterem vantagens financeiras ilícitas, além de facilitarem ações de particulares envolvidos com contrabando e descaminho.

LEIA TAMBÉM – Fim do pesadelo: com risco até de explosão, mocó no Batel é demolido

Ainda de acordo com a PF, no momento das prisões, houve registro de situação em flagrante, com dinheiro em espécie que teria sido recebido de propina.

As ações ocorreram nas cidades paranaenses de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Céu Azul, Cascavel, Toledo, Telêmaco Borba e Curitiba, além de São Paulo (SP).

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal