Fim do pesadelo: com risco até de explosão, mocó no Batel é demolido

Um terreno vazio localizado entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Coronel Dulcídio acabou virando um mocó e começou a preocupar os moradores do bairro Batel, em Curitiba. Além das invasões, um dos receios da vizinhança era um possível risco de contaminação do local, pois antes existia um posto de combustíveis ali.

Fotos tiradas do local sugeriam que o problema era ainda mais grave porque as tampas dos tanques subterrâneos de armazenamento de combustíveis foram abertas, podendo trazer riscos ambientais e também à saúde pública.

A presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Batel, Ana Cecília Parodi, conta que foi foi procurada há cerca de duas semanas por moradores do bairro que informaram sobre o mocó e o temor de um risco de explosão.

De acordo com ela, a situação começou a ser resolvida rapidamente após o repasse da reclamação para a Prefeitura de Curitiba. “Graças a uma atuação conjunta, o proprietário já começou a lidar no terreno e evitamos um grande problema”, diz Ana.

A moradora Rafaela Stramandinoli explica que o terreno estava vazio há anos. Entretanto, no fim do mês de julho começou a ser invadido. Ela conta que inicialmente, durante a noite, os invasores entravam para furtar materiais de construção. Mas, segundo Rafaela, as invasões ficaram mais recorrentes e logo o espaço também começou a ser usado para consumo de drogas.

A residente do bairro confirma que o problema começou a ser resolvido depois que o Conseg enviou um ofício para a prefeitura. “Já na sexta-feira (04) o proprietário começou a demolir. Vai longe para terminar, mas agora está todo mundo sabendo. Conseguimos com tanta rapidez que temos que ser otimistas que irão deixar em ordem”, afirma Rafaela.

Ela também revela que outra preocupação era com a segurança. “Ficamos muito preocupados com a segurança de quem passava por ali e toda hora íamos olhar! Eu mesma que faço tudo a pé pela região sempre dou uma olhada ali antes de sair de casa” conta.

Vereador faz solicitação para prefeitura após terreno virar mocó no Batel

Além do Conseg do Batel, o vereador Jornalista Márcio Barros (PSD) enviou um pedido para a prefeitura no dia 03 de agosto solicitando uma fiscalização urgente no local.

No requerimento, o vereador também falou sobre a insegurança dos moradores. “Os invasores têm praticado furtos tanto nas dependências do terreno quanto em residências vizinhas, causando prejuízos materiais e um clima de insegurança na região”, diz o trecho.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) de Curitiba confirma que “há um processo de fiscalização em andamento sobre o imóvel, com emissão da notificação aos proprietários com endereço em Balneário Camboriú (SC) para que tomem as devidas providências em relação à vedação e limpeza da propriedade”.

A SMU também relembra que a conservação e manutenção dos imóveis é um dever do proprietário, mesmo que o local não esteja sendo utilizado. Em caso de locais abandonados, a população pode fazer uma denúncia para a prefeitura pela Central 156, por aplicativo, site ou telefone.

