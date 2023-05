As obras de revitalização da orla de Matinhos seguem em ritmo acelerado. Toda a estrutura de calçadas, ciclovias e paisagismo segue o mesmo padrão daquela já existente na praia de Caiobá, e se estende até o balneário de Praia Grande, onde termina oficialmente a faixa que recebeu melhorias.

Veja nas imagens de drone gravadas pelo fotógrafo Almir Alves, do portal Matinhos Agora, parceiro da Tribuna.

Os turistas que forem ao litoral do Paraná após o término das obras vai encontrar uniformidade em toda a estrutura. Formar-se-á um grande calçadão, que vai do Morro do Boi até o balneário de Praia Grande, com apenas um obstáculo no Pico de Matinhos. A vegetação de restinga também está sendo recomposta durante as obras.

Veja que incrível

