Falta de segurança e desanimo em seguir no comércio. Assim definiu Gustavo Eschholz Rimoli, proprietário do mercado Empório da Gula Express, na Avenida Anita Garibaldi, no bairro São Lourenço, em Curitiba. Furtos estão se tornando frequentes no local, sendo que a última ação dos assaltantes ocorreu na segunda-feira (22) e gerou um prejuízo de R$ 800 ao caixa da empresa.

Um trio composto por dois homens e uma mulher utiliza táticas para ludibriar os funcionários. Eles cometem o crime sem dar bola para as câmeras de segurança instaladas no local. Imagens reveladas para a Tribuna (assista abaixo) mostram o momento em que o dinheiro de um dos cinco caixas da loja é levado na “mão grande” por uma mulher.

Segundo o proprietário do estabelecimento, o trio já tinha atuado em outra oportunidade no ano passado, mas desta vez, o objetivo do furto foi levar salames e chocolates.

“Eles colocaram na bolsa da mulher e na calça do homem. Depois eles compram balas no caixa e fizeram com que a funcionária deixasse o posto para fazer uma pergunta ao gerente. A mulher sabe que existe um jeito de abrir o caixa eletrônico para levar o dinheiro”, disse Gustavo.

Flagra mostra homem colocando barras de chocolate dentro da calça. Foto: Foto: Colaboração/Tribuna do Paraná.

Impunidade

Para o responsável do negócio que está há quatro anos na atividade, a impunidade está levando pessoas ao crime. “Elas já fazem algo sabendo que nada vai acontecer. A gente chama a polícia para fazer o boletim de ocorrência, mas nada muda. É muita safadeza, desanima seguir no trabalho”, relatou Gustavo.

No caixa, a mulher é flagrada passando a mão na grana que estava na gaveta do caixa. Foto: Colaboração/Tribuna do Paraná.

E aí, Polícia militar?

Em nota, a Polícia Militar do Paraná informou que realiza diversas ações preventivas e ostensivas repressivas a fim de coibir a prática de crimes na região. Também são realizadas operações constantes com o apoio das unidades especializadas no combate, principalmente, nos roubos, furtos e tráfico de drogas.

Registre o BO

A PMPR ressalta que a participação da população é fundamental, denunciando e registrando o Boletim de Ocorrência sempre que necessário, via 190, Disque-Denuncia 181 e APP 190PR, para que as equipes militares estaduais sejam aplicadas e consigam assim identificar e prender os autores dos ilícitos.

