Fogo e muita fumaça chamaram a atenção de moradores e motoristas que passaram na manhã desta quarta-feira (24) na Rua Eduardo Carlos Pereira –via rápida do Portão. Uma casa abandonada acabou incendiada, e por pouco o fogo não se alastrou para outros terrenos. Ninguém saiu ferido.

De acordo com informações, a casa é de madeira e o fogo foi iniciado por volta das 10h. Ainda não se sabe o motivo do incêndio. O Corpo de Bombeiros segue ainda no local trabalhando, mas já na parte final da atividade, dando prioridade a pequenos focos de incêndio.

Transito complicou no local

O trânsito na região é lento e os motoristas devem evitar o local. A fumaça chegou a ser vista em vários pontos de bairros da parte sul de Curitiba.

