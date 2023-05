Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram necessários para conter as chamas de um incêndio em uma casa localizada na Rua Arlete Antônia da Silva, no bairro Tanguá, em Curitiba, no final da manhã desta quarta-feira (24). Duas pessoas, um adolescente de 15 anos e uma criança de 10 anos, estavam na casa e saíram a tempo. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações no local, o incêndio pode ter começado em um chuveiro que tinha sido instalado na casa, quando o jovens iam tomar banho para se preparar para a aula. Vizinhos se uniram e ajudaram a tirar pertences da casa antes que tudo fosse destruído pelas chamas.

Segundo o primeiro tenente Budernik, do Corpo de Bombeiros, apenas danos materiais no local. “A informação dos populares é de que as crianças foram tomar banho para ir para a escola e acabou tendo um curto-circuito na fiação. Era uma edificação mista, com a parte de cima de madeira. Graças a Deus nenhuma vítima”, disse o primeiro tenente.

“O bem mais valioso é a vida”

O bombeiro destaca que em caso de incêndio a população deve deixar tudo para trás. “O bem mais valioso é a vida. Havendo a possibilidade de conter um princípio de incêndio, tudo bem, mas a partir do momento que não se tem controle, a prioridade é a vítima”, destacou Budernik.

Na manhã desta quarta-feira outro incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Foi no Portão e causou um grande congestionamento na região. Assista o vídeo!

Com informações do repórter fotográfico Átila Alberti.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

