O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou nesta terça-feira (12) mais 8.927 casos de coronavírus e 116 mortes causadas pela covid-19. Os números estão acima da média móvel dos sete dias anteriores, que eram de 7,3 mil casos e 99 mortes.

Com essa atualização, a pandemia já registra 480.128 infectados e 8.811 óbitos em todo o estado. As vítimas apontadas no documento são 53 mulheres e 63 homens, de 22 a 97 anos.

Ainda de acordo com as informações da secretaria, 352.162 pessoas superaram a doença e 10.125 testes de coronavírus ainda aguardo resultados nos laboratórios. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a Covid-19 está em 79%, com 244 das 1.190 unidades ativas atualmente livres. Nas redes pública e privada, somando todos os tipos de leitos, há 2.713 internados com suspeita ou confirmação da doença.