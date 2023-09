Lobo-marinho-subantártico é visto “tomando sol” em Caiobá

Um lobo-marinho-subantártico está em monitoramento pela equipe técnica do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR, via Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos. O animal foi atendido por outra instituição do PMP-BS no estado de Santa Catarina, segue em observação na praia paranaense.

A equipe está no aguardo dos resultados de exames complementares sobre seu estado de saúde. O animal é da espécie Arctocephalus tropicalis. A aparição dos lobos-marinhos acontece na região principalmente no período de junho a outubro, quando migram para o litoral brasileiro em busca de alimento e descanso.

A equipe destaca à população que quando avistar um lobo-marinho, não se aproxime, não toque e nem o devolva para a água, pois como trata-se de um animal selvagem territorialista, a aproximação humana pode despertar um comportamento de defesa.

Para tanto, pede-se para que as pessoas acionem a equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) pelo 0800 642 33 41 ou pelo whatsapp (41) 9 92138746.

