Uma mulher, de 35 anos, com a perna fraturada foi resgatada do Morro do Anhangava, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, na terça-feira (12). O resgate considerado de alto risco, foi feito de helicóptero, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O serviço aeromédico da PRF voltou a funcionar em agosto deste ano, em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), nos atendimentos em Curitiba e região.

A vítima resgatada sofreu o ferimento após queda, ao realizar trilha no Morro do Anhangava, localizado na Serra da Baitaca. O local é de difícil acesso e muito utilizado para realização de escaladas. Segundo as equipes de resgate, devido à extensão dos ferimentos, a montanhista perdeu a capacidade de locomoção e a remoção por terra não era possível, o que levou ao acionamento da aeronave.

Resgate com técnica de alta complexidade

A partir do acionamento, a equipe da PRF chegou ao local, e iniciou o resgate, em 30 minutos. Sem possibilidade de pouso, foi utilizada técnica especializada e de alta complexidade para a remoção (McGuire). Nesta técnica há a utilização de cabo conectando operador e vítima – seguramente estabilizada em maca do tipo “envelope”- ao helicóptero, até chegar em um local onde fosse possível o devido embarque e transporte ao hospital.

Após ser socorrida, a vítima foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, em situação estável.

