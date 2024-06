Jovem que teve rosto queimado por soda cáustica recebe alta no Paraná

A jovem Isabelly Ferreira, de 23 anos, vítima de um ataque com soda cáustica no dia 22 de maio, em Jacarezinho, no Norte do Paraná, recebeu alta do hospital na tarde de sábado (08). Ela ficou 18 dias internada, sendo 12 na UTI do Hospital Universitário de Londrina.

Em nota, o HU informou que ela sai “em bom estado geral, com alimentação por via oral com boa aceitação e segue em processo de tratamento das lesões de cavidade oral e tórax”. Além disso, Isabelly tem retorno agendado e continua o uso de antibióticos e analgésicos se necessário.

A mulher que arremessou soda cáustica misturada com água em Isabelly, foi denunciada pelo Ministério Público do Paraná por tentativa de homicídio.

A denúncia aponta as qualificadoras de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima; motivo fútil, já que a motivação do crime teria sido por ciúmes do ex-companheiro; emprego de meio cruel; e feminicídio (crime praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino).

Débora Custódio está presa preventivamente na Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. A defesa da mulher, também de 23 anos, pediu exames de sanidade mental da cliente e a mudança para uma cela isolada.

