O cantor Nascimento, que além da carreira solo formou por muitos anos uma dupla com o amigo Zeloni, morreu neste sábado (8) na cidade de Pinhais, aos 82 anos. O velório aconteceu na Capela Bom Pastor, na região metropolitana de Curitiba, e o sepultamento na tarde deste domingo no Cemitério Bomfim, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Na despedida, amigos se reuniram e ao redor do caixão de Nascimento, entre eles o ex-governador Orlando Pessuti, para cantar modas de viola. Veja neste link o vídeo postaro pelo músico Thiago Viola.

Um dos fundadores da Associação dos Artistas do Paraná, Nascimento é avô de outro músico sertanejo, Bruno Cezar, que faz dupla com Leandro. “Infelizmente hoje perdemos um dos pilares da nossa família, nosso avô Nascimento nos deixou mas também deixou a certeza de uma vida muito bem vivida e seus ensinamentos jamais serão esquecidos. Obrigado por todos os momentos que nos proporcionou e que descanse nos braços de Deus!”, disse a dupla em seu perfil oficial.

Ao lado do parceiro Zeloni, Nascimento tinha uma das mais longévas carreiras na música caipira do Paraná. fez sucesso com canções como Caneta, A Enfermeira e Ex-Rainha, além de terem regravado vários clássicos do sertanejo. O álbum de maior sucesso da dupla foi Direito de Nascer, de 1981.

Nascimento também tinha um belo trabalho gravado em DVD só com serestas e fez vários trabalhos e apresentações ao lado da cantora e amiga Cidinha Alves.

Abaixo você pode ouvir alguma das músicas que ficaram famosas na voz da dupla.

