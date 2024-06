Linha Verde é liberada para trânsito: “Obra colossal”, diz Greca

Finalmente, após 17 anos, a Linha Verde teve o trânsito de veículos liberado em sua totalidade. Na manhã deste domingo (09), o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, com a aniversariante do dia, a primeira-dama Margarita Sansone, e vários políticos e outras autoridades anunciaram a entrega das obras nas vias da gigantesca avenida. Outras obras seguem em execução, mas pela primeira vez não há bloqueios e desvios no fluxo dos veículos.

São 12 faixas para veículos que foram liberadas ao tráfego, nos dois sentidos, assim como a nova trincheira e os três viadutos construídos na região do antigo Trevo do Atuba, desfazendo o que a Prefeitura municipal chama de “maior nó viário da cidade”.

“Obra colossal a altura da grandeza da cidade. Eis a Linha Verde pronta para vocês usarem com saúde e com respeito à vida, sem correr demais, prestando a atenção no trânsito, desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. Não existe mais o Trevo do Atuba. Agora, há um complexo de viadutos, uma trincheira e a liberação à fluidez do trânsito”, afirmou Greca.

Veja a entrevista coletiva de Greca sobre a liberação da Linha Verde

Um comboio de caminhões, conduzidos pelos operários que atuaram na obra, abriu o caminho para o trânsito, com direito a um buzinaço. A estimativa da Superintendência de Trânsito (Setran) é de que 70 mil veículos circulem diariamente pela região, nos dois sentidos.



A Linha Verde é o 6º eixo de transporte e de integração viária de Curitiba, que teve as obras iniciadas em setembro de 2007, separadas em lotes Sul e Norte. O Lote 4.1 abrange quase 3 km de extensão, no trecho norte, entre os bairros Bacacheri e Atuba, com obras executadas desde a altura do Hospital Vita até a concessionária Mercedes/Savana.

Greca, Margarita e demais autoridades presentes na abertura da Linha verde. Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná

O evento foi marcado pela presença de muitos políticos, o vereador Herivelto Oliveira, prefeito em exercício na última semana, vereadores, deputados e diversos apoiadores de Greca trazidos em quatro ônibus fretados para o evento.

Veja o exato momento em que o trânsito foi liberado na Linha Verde:

Obras complementares

Obras complementares do Lote 4.1 continuam em ruas do entorno, sem prejudicar o fluxo de carros na região. Pavimentações, calçadas, iluminação e paisagismo estão em andamento, com previsão de conclusão para agosto. Cinco estações-tubo estão sendo implantadas, com previsão de operação após suas conclusões, entre julho e dezembro.

Complexo Tarumã

Durante a cerimônia de entrega da nova Trincheira do Atuba, a prefeitura garantiu que a conclusão da Linha Verde acontece ainda este ano. Isso porque no Tarumã ainda tem obras, no viaduto que passa sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral

A ideia é que o local passe a se chamar Complexo Tarumã com o dobro do tamanho que tem hoje, passando de 24 metros de largura para 50 metros.

Vão ser oito pistas, sendo seis vias marginais e de tráfego local em sentidos opostos e duas faixas de ônibus. O projeto inclui dois conjuntos de estações-tubo (uma em cada sentido) na parte superior e outras duas na parte inferior.

Quatro ônibus com apoiadores do prefeito Rafael Greca foram mobilizados para a solenidade de lançamento da Linha Verde. Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná

