Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 09/06/2024

ADEMIR SANTANA, 54 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOSE AUGUSTO SANTANA e ANTONIA MATOSO SANTANA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 9 de junho de 2024 às 17:00h.

ADILSON DE JESUS MAIA, 39 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOAO MAURILIO DA MAIA e LINDACIR FERREIRA DA MAIA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 9 de junho de 2024 às 16:30h.

ALEXANDRE DE PAULA, 48 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ROZINEI PAULO DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO DE PAULA e MARIA DE LOURDES PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 9 de junho de 2024 às 16:30h.

ANA LUCIA MORAES SOARES, 59 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE ORIDIO PEREIRA DE MORAES e MARIA APARECIDA DE MORAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 9 de junho de 2024.

ANA MARIA CHIARANI DE COSTA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILMAR NATALINO DE COSTA. Filiação: REMY CHIARANI e TEREZINHA ROSA BURIK CHIARANI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 9 de junho de 2024 às 10:00h.

ANGELA APARECIDA SIQUEIRA FRANCA, 59 ano(s). Filiação: VIVALDINO SIQUEIRA FRANCA e ESTEPHANIA DURAU SIQUEIRA FRANCA. Sepultamento: CAMPESTRE DE ARAUCARIA, domingo, 9 de junho de 2024.

ANTONIO BERNARDO KIEL, 74 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ZINDA MARTINS KIEL. Filiação: BRUNO KIEL e ISAURA FAGUNDES KIEL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 9 de junho de 2024 às 17:00h.

ANTONIO GOBO MORALEZ, 79 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARIA MILZA FERREIRA MORALEZ. Filiação: ANTONIO MORALEZ e MARIA APARECIDA GOBO MORALEZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 10:00h.

ANTONIO VICENTE, 94 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE ANTONIO VICENTE e FRANCISCA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 9 de junho de 2024 às 14:00h.

ARISTIDES DE OLIVEIRA FORTES, 81 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JUVENAL RODRIGUES FORTES e NATALINA GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, domingo, 9 de junho de 2024.

ARLINDO NIKOSKI, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: REGINA CELIA FISCHER. Filiação: IDALVINA ROSA NIKOSKI e IDALVINA ROSA NIKOSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 8 de junho de 2024 às 16:30h.

AURORA CAVALLI MACHADO, 95 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ATILIO DE SOUZA MACHADO. Filiação: JOAO CAVALLI CECCON e MARIA STRAPASSON CAVALLI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, domingo, 9 de junho de 2024.

CLAUDETE TERESINHA TOMASINI DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO TOMASINI e GELSEMINA PAULINA FERRI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 8 de junho de 2024 às 19:00h.

CLAYTON CORREA DO NASCIMENTO, 45 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JAKELINE RODRIGUES DE BRITO DO NASCIMENTO. Filiação: CARMO PASCHOAL DO NASCIMENTO e CLEUSA ANTONIA CORREA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 9 de junho de 2024 às 10:30h.

DANIEL APARECIDO LINS DE OLIVEIRA, 21 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Filiação: JOSE APARECIDO e MARIA JOSE LINS DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 9 de junho de 2024 às 17:00h.

DELOURDES PAULA CAMPOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU QUIRINO CAMPOS. Filiação: SERAFIM FERREIRA DE PAULA e EULALIA PINTO SANTOS PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 9 de junho de 2024 às 17:00h.

DIRCE COMARELLA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ COMARELLA e ALZIRA CARPES COMARELLA. Sepultamento: CREMATORIO VERTICAL, domingo, 9 de junho de 2024.

DIRCE PINTO DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DARCI DA SILVA e ROSA PINTO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 9 de junho de 2024 às 12:00h.

EDERZINA DO ESPIRITO SANTO PAULIM, 91 ano(s). Cônjuge: NATALICIO PAULIN. Filiação: BENEDITO ROZARIO DO ESPIRITO SANTO e ELEMA AROA DE PAULA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, domingo, 9 de junho de 2024.

EDSON KOKYU IHA, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NORIKO TAKAKI IHA. Filiação: KOTOKU IHA e YASU TAMASHIRO IHA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 9 de junho de 2024 às 17:00h.

ELIANA SEVERINO, 61 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOAO RODRIGO SEVERINO JUNIOR e MARIA SEVERINO. Sepultamento: MUNICIPAL DE ITAJAI SC, domingo, 9 de junho de 2024 às 17:00h.

ELIVALDO GASPAR DE SOUZA, 62 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: JOSE FRANCISCO DE SOUZA e VALMINA GASPAR DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 9 de junho de 2024 às 15:30h.

ESTELA FERREIRA DOS SANTOS DOMINGUES, 40 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: PEDRO DOMINGUES e JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 9 de junho de 2024 às 09:00h.

FERNANDO HUGO CRAVO WESTEPHALEM, 94 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: ADALGISA LIMA WESTPHALEN. Filiação: WALDEMIRO DE OLIVEIRA CRAVO WESTEPHALEM e NAHYR DE OLIVEIRA CRAVO WESTEPHALEM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, domingo, 9 de junho de 2024 às 10:00h.

HAMUL MEDEIROS PAMPUCHE, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: AZIR ANTUNESW PAMPUCHE e RAILDA MEDEIROS PAMPUCHE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 9 de junho de 2024 às 11:00h.

IVONY PENTEADO NIELSEN, 97 ano(s). Profissão: USINEIRO. Cônjuge: OSWALDO NIELSEN. Filiação: OSCAR FERREIRA PENTEADO e MERCEDES DE MELLO PENTEADO. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, domingo, 9 de junho de 2024.

JAMILA LEAL, 75 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: LUIZ CARLOS LEAL. Filiação: MANOEL EFIGENIO e CIDALIA DOS SANTOS EFIGENIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 9 de junho de 2024 às 16:00h.

JOAO GUERREIRO CARNEIRO, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ELIZABETH CHONSKI CARNEIRO. Filiação: ANTONIO ALVES CARNEIRO e LEONILDA GUERREIRO CARNEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 9 de junho de 2024 às 10:00h.

LINOR DORIGO, 82 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ALDA ROSA DORIGO. Filiação: FORTUNATO DORIGO e SANTA ADRIANA DORIGO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 9 de junho de 2024 às 16:00h.

LUCY ALVES ANTUNES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTUNES. Filiação: DARCY ALVES e IDALINA DE JESUS SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 9 de junho de 2024.

LUIZ ANTONIO CARVALHO, 68 ano(s). Cônjuge: ELAINE TERESINHA DE MOURA CARVALHO. Filiação: JACI MACHADO CARVALHO e TALITA BARBOSA CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 9 de junho de 2024 às 16:00h.

MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO, 58 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: JOCELAR DE FATIMA ARAUJO. Filiação: ARISTIDES ALVES DE ARAUJO e DONATILA CORDEIRO DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 8 de junho de 2024 às 16:30h.

MARIA DA CONCEICAO MIRANDA MARTINS, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DIONIZIO MARTINS. Filiação: CEZARIO LUIZ DE MIRANDA e AUREA BARONI DE MIRANDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 9 de junho de 2024 às 10:30h.

MARIA DAS DORES PEREIRA, 85 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: PATRIARCA LAURINDO PEREIRA e ANTONIA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 9 de junho de 2024 às 09:30h.

MARIO RODOVALHO FERREIRA, 72 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: SIRLEI DE FREITAS. Filiação: MANOEL HERCULANO RODOVALHO e JULIETA FERREIRA RODOVALHO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 9 de junho de 2024 às 17:00h.

MIRIAN APARECIDA RAMOS GOULART DE OLIVEIRA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JACY CARPES GOULART e ELOI RAMOS GOULART. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 9 de junho de 2024 às 10:00h.

NEUSA CARMEN DALMAS ZANDAVALI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADELMO JOAO ZANDAVALI. Filiação: ANTONIO DALMAS e ANGELA POLETTO DALMAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 9 de junho de 2024 às 17:00h.

NEUZILI MARGARETE SKIBA, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SERGIO SKIBA. Filiação: ABILIO SEBASTIAO DA SILVA e ATHAYDE MERLIN DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 9 de junho de 2024 às 16:00h.

NILZA NEVES SLOMP, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTUR SLOMP. Filiação: ANTONIO MARTINHO DAMASIO e TERESA LUCINDA NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 9 de junho de 2024 às 14:00h.

ODETTE FERREIRA BELLO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAVERTE FERREIRA BELLO. Filiação: JOEL FERREIRA e MARIA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 8 de junho de 2024 às 18:30h.

PAULO CESAR DE FREITAS PALKOSKI, 33 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: CESAR LUIZ PALKOSKI e JANINE MOREIRA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 9 de junho de 2024.

PAULO RODRIGUES LIBRETTI, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: HOMERO RODRIGUES LIBRETTI e VICENTINA RODRIGUES LIBRETTI. Sepultamento: A DEFINIR CREMATORIO, domingo, 9 de junho de 2024.

PEDRO CARVALHO DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIA ROSA DA SILVA. Filiação: FELIX JOSE DA SILVA e MAXIMA DE CARVALHO SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 9 de junho de 2024 às 17:00h.

REGINA COELI DE SOUZA, 74 ano(s). Profissão: ESCRITURÁRIO(A). Filiação: CARLOS ILDEFONSO e SUZANA HOLZMANN DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 9 de junho de 2024 às 11:00h.

ROANGELA MARIA LEITE, 48 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JAIR LEITE e CECILIA EVANGELISTA LEITE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 9 de junho de 2024.

ROGERIO CARVALHO TERRES, 37 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NAZARENO FERREIRA TERRES e MARIA FATIMA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 9 de junho de 2024 às 11:00h.

ROSALIA KASBURG, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PAULO HERBERTO URBAN e LINDAMIR URBAN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 9 de junho de 2024.

SERGEY GONCALVES BORGES, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: CALIMERIO GONCALVES BORGES e MARIA DE LOURDES BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 9 de junho de 2024 às 13:00h.

SILVIO SARTORI, 79 ano(s). Profissão: PROJETISTA. Cônjuge: LUCI TERESINHA DE ANDRADE SARTORI. Filiação: ROQUE SARTORI e ADELAIDE VIDOLIN SARTORI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sábado, 8 de junho de 2024 às 17:00h.

SUESO YANAGUIDA, 86 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: FUZICO YANAGUIDA. Filiação: ITISO YANAGUIDA e TSME YANAGUIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 9 de junho de 2024 às 11:00h.

TEREZA SMACH, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO SMACH. Filiação: PAULO SEDOR e PELAGIA SEDOR. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 9 de junho de 2024 às 14:00h.

VALDIR RIBAS, 86 ano(s). Cônjuge: DEA SCHULTZ RIBAS. Filiação: OSMARIO RIBAS e IZAURA STEIMBERG RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 9 de junho de 2024 às 10:00h.

VANDA MIRANDA DE LARA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BRASILIO GUSSO e SERENA HIPOLITA MIRANDA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 9 de junho de 2024 às 01:00h.

VICENTE ROQUE, 43 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ELISANGELA MENDE ROQUE. Filiação: MARIA DE LOURDES ROQUE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 9 de junho de 2024.