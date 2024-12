Homem que tentou matar esposa a facadas na frente dos filhos é preso em Matinhos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente, neste domingo (29), um homem de 36 anos, no bairro Tabuleiro, em Matinhos, no Litoral do Estado. O indivíduo, que é suspeito de tentativa de feminicídio, também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

A tentativa de feminicídio ocorreu em maio deste ano, quando o homem desferiu diversos golpes de faca contra sua ex-companheira na presença dos quatro filhos do casal. A vítima foi socorrida pela filha de 16 anos.

“Durante a abordagem, os policiais civis localizaram com o suspeito porções de cocaína fracionadas e prontas para comercialização. Com isso, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas”, explica a delegada da PCPR Taís Melo.

As diligências que resultaram na prisão foram realizadas por equipes da PCPR que integram o Verão Maior Paraná.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

A PCPR destaca a importância da colaboração da população em denúncias de crimes contra mulheres, crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia. Em casos de violência em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.