Chuvas causam nova falta d’água em Pontal do Paraná

A Sanepar informa que as fortes chuvas do domingo (29) causaram mais uma paralisação do processo de captação de água. O volume de chuvas fez com que o nível do Rio Cambará subisse de 1,7 metro para mais de 5 metros no ponto de captação, arrastando muitos sedimentos e inviabilizando a operação do sistema por mais de nove horas.

O sistema de distribuição de água, comprometido pela parada do sábado, estava em recuperação. Com isso, os níveis dos reservatórios estabilizaram e foi possível retomar o fornecimento nas regiões afetadas em Matinhos e Guaratuba.

Porém, nesta segunda-feira (30), serão necessárias novas manobras operacionais que poderão ocasionar falta de água temporária ou alteração na pressão nas redes em áreas de Pontal do Paraná.

Com as manobras, os setores terão fechamento de duas horas. Das 14h às 16h, as manobras vão interromper o abastecimento nas regiões dos balneários Leblon, Grajau, Olho d’água, Marissol, Vila Nova, Pontal do Sul, Mangue Seco Santa Terezinha, Porto Fino, Primavera, Guarapari e parte do Canoas.

A previsão é que o fornecimento de água volte à normalidade gradativamente a partir do encerramento da manobra.

Das 16h às 18h, o abastecimento ficará interrompido as regiões dos balneários Atami, Barrancos, Itatiaia, Ipanema, Patrick 2, Praia Bela, Majoriane, Ipê, Miami e a outra parte do Canoas. O fornecimento voltará gradativamente à normalidade após a abertura dos setores de distribuição.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.