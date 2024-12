Mega da Virada: autor de livro consagrado sugere números milionários

Está chegando a hora da Mega da Virada 2024. Com um prêmio estimado em R$ 600 milhões, as apostas seguem a todo vapor até às 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro. E quais as dezenas que podem aparecer nas bolinhas sorteadas pela Caixa Econômica Federal?

A Tribuna do Paraná ouviu o Professor Max Lámdsceck, residente em Curitiba. Autor do consagrado livro “Numerologia Cabalística” e responsável pela formação de numerólogos e professores de numerologia cabalística.

Mega da Virada 2024: preços das apostas e probabilidades de ganhar

Segundo ele, a Mega da Virada 2024 terá variações fortemente ligadas ao 3, 5 e 8. “Exemplo disso é o 21 (soma de 2 + 1), do 5 tem o 14, 32 e 23; e do 8 tem o 17 (1 +7) e o 26. Vale reforçar que o ano 2025 vibra com o número 9 e podemos usar 3, 6 e 9, números interessantes para os jogos”, disse Max.

Bilhete perfeito

Segundo o numerólogo cabalístico, o bilhete perfeito já está feito. “Eu vou jogar 17-21-24-32,33,45 e 52”, confidenciou Max. Vale se atentar que o professor colocou uma dezena a mais no bilhete, o que faz o preço da aposta saltar de R$ 5 para R$ 35.

+ Veja mais – Estratégia certeira para a Mega da Virada: apostas encerram em breve

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, pelo Portal Loterias CAIXA, pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas Android e iOS e pelo Internet Banking CAIXA (IBC). O valor mínimo de aposta para Mega da Virada é de R$ 5,00 para apostas simples de 6 dezenas.

Caso apenas um apostador ganhe todo o prêmio e aplique o valor na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões de rendimento no primeiro mês.