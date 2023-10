Homem que matou esposa, enteada e filho recém-nascido vai a júri popular

O homem acusado de matar a esposa, o filho recém-nascido e a enteada de quatro anos em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, vai a júri popular. Os crimes aconteceram em 17 de maio deste ano. O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou o réu por homicídio quadruplamente qualificado.

Conforme a denúncia do MPPR, apresentada pela 3ª Promotoria de Justiça de Jacarezinho, as vítimas foram mortas com extrema violência: a companheira foi golpeada por uma arma branca na região do pescoço e as crianças foram asfixiadas.

A menina teve as mãos e os pés amarrados e foi estrangulada. O bebê foi morto por um nó feito com um pano na região do pescoço. Os corpos foram encontrados dias depois do crime, na residência da mulher, amontoados em cima de colchões, enrolados em panos e lençóis. A ação penal inclui imagens de câmeras de monitoramento da região.

O réu alegou que matou a esposa por ciúmes e a enteada teria sido morta por ter presenciado o feminicídio. O denunciado ainda vendeu o botijão de gás da casa e o celular da mulher.

Ele foi preso dias após os crimes, confessou os fatos à autoridade policial e está detido preventivamente desde então. Ainda cabe recurso da pronúncia.

