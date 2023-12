O homem processado por danos morais pelo próprio cachorro por agredi-lo com um pedaço de pau em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais no Paraná, não irá responder criminalmente por maus-tratos. Um acordo foi firmado com o Ministério Público do Paraná (MPPR) determinando pagamento de multa de R$ 2 mil, mas o rapaz segue respondendo na área cível por danos morais.

O caso ocorreu em junho e virou notícia nacional. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem agrediu o animal com um pedaço de pau. Com a violência, o cachorro de nome Tokinho foi resgatado pela ONG Grupo Fauna de Proteção aos Animais. Poucos meses depois, a Justiça aceitou Tokinho como autor de processos contra seu “ex-tutor”. No mês passado, o animal foi adotado e ganhou um novo lar e um novo nome, Floquinho.

Segundo a advogada Isabella Godoy Danesi, que representa a ONG, o acordo realizado do homem de 25 anos com o MPPR não foi bem aceito, e vai recorrer da decisão para que ele responda na Justiça pelo crime de maus-tratos.

Floquinho tem um novo lar

Depois de ser agredido, o cãozinho passou por tratamento veterinário. Na sequência, ficou em um lar temporário, disponível para adoção, e no mês passado ganhou uma nova casa. A mudança de nome para Floquinho não gerou impacto jurídico no processo em que ele foi reconhecido como autor. A alteração foi uma ação realizada pelos novos tutores que tem outra cachorra adotada chamada Minnie.

