“Highlander” do Paraná: jovem sai quase ileso após ser atropelado e alvo de tiros

Um caso “impressionante” aconteceu em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Um jovem de 22 anos sobreviveu depois de ser baleado e atropelado. A situação aconteceu na segunda-feira (15) e foi flagrada por uma câmera de monitoramento. Confira as imagens logo a seguir.

O vídeo mostra que ao atravessar a rua, o jovem foi atingido nas pernas por um carro preto. Segundo depois, o veículo voltou e o jovem começou a correr na rua, momento em que foi atropelado pelo automóvel. Após isso, dois homens armados descem e efetuam disparos contra a vítima.

Mesmo assim, o jovem consegue levantar e sair correndo. Os atiradores voltam para o carro e fogem do local. Pouco tempo depois, a dupla voltou, mas não localizou a vítima na região.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma equipe policial foi até o local e conversou com a vítima, que confirmou que foi alvo de disparos. Testemunhas indicaram que o veículo seguiu em direção à Vila Aparecidinha.

A PM foi até a região e encontrou o carro abandonado em um milharal. As placas do veículo eram falsas, mas as verdadeiras estavam guardadas dentro do porta-malas. O automóvel foi recolhido e o caso está sendo investigado.

Conforme a RPC de Foz do Iguaçu, o jovem foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Ele se encontra bem e recebeu alta nesta terça-feira (16).

