O governo do estado firmou contrato nesta terça-feira (3) com a Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar) para a realização do concurso para contratar 2.400 policiais militares e bombeiros. De acordo com o Núcleo de Concursos da UFPR, as provas devem ser aplicadas no primeiro semestre deste ano em várias cidades do estado. O contrato foi firmado no Palácio Iguaçu com o governador Ratinho Jr, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Péricles de Matos, e o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca.

O edital do concurso será lançado em dez dias úteis depois da publicação do contrato no Diário Oficial do governo estadual. A expectativa do Núcleo de Concursos é de receber cerca de 150 mil inscrições. O número é quatro vezes maior que o último vestibular da UFPR, que em 2019 recebeu aproximadamente 38 mil inscritos.

Polícia Civil e Depen

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) prevê ainda para 2020 novos concursos para Polícia Civil e Departamento Penitenciário do Paraná (Depen). A previsão é de que os aprovados nos concursos sejam contratados até o final do ano.