Espaço para abrigar entre 400 e 500 presos. Esta é a promessa da nova cadeia pública de Curitiba, que deve ser instalada no prédio onde funciona atualmente o 11º Distrito Policial, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). De acordo com o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen-PR), o local passará por reforma nos próximos meses, para ser modernizado e transformado em presídio. As obras que devem começar ainda este ano, tem investimento estimado em R$ 1 milhão pelo Tesouro Estadual.

Para que a nova cadeia pública saia do papel, o 11º Distrito deve ser transferido em até seis meses para outro endereço, que ainda não foi definido. Mudanças que de acordo com o diretor-geral do Depen Francisco Caricati, também devem melhorar a estrutura da delegacia.

“Será um investimento muito significativo, que reforça a preocupação do Estado em equacionar o problema do déficit prisional, além de permitir uma estrutura melhor para a segurança pública do Paraná”, destacou Caricati.

Novas delegacias

Segundo o governo estadual, o pacote de investimento no sistema prisional também prevê a construção de novas delegacias. “Estão em andamento as obras de três novas unidades para a polícia judiciária na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com investimento de cerca de R$ 12 milhões. As construções são custeadas com recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)”, diz a nota divulgada no site oficial do governo.

Em Colombo, a futura delegacia do Alto Maracanã, que será sediada em um terreno doado pela prefeitura da cidade, substituirá a estrutura que funciona atualmente no bairro, em prédio alugado. A economia prevista é de cerca de R$ 9,9 mil mensais.

Já em Almirante Tamandaré deve ser erguida uma Delegacia Cidadã, modelo de atendimento com espaços específicos para separar vítimas de agressores e possibilidade de auxílio de assistentes sociais e psicólogos. O complexo deve ter 1,5 mil metros quadrados, com um investimento de R$ 4,3 milhões.

Outra delegacia que deve ganhar novo endereço é a de Araucária. Apesar de já funcionar em sede própria, a unidade deve ser transferida para o prédio que está em construção na Rua Santa Catarina, em um espaço que deve ter estrutura física quatro vezes maior do que a atual.

Estrutura

De acordo com o governo do Estado, as novas delegacias serão do padrão II, com 1.290,35 metros quadrados cada. As unidades devem permitir um melhor atendimento à população, separando crianças, idosos e mulheres, do público geral. As delegacias também devem ter salas de delegados, de reuniões e demais departamentos administrativos, além de sala de atendimento ao público, plantão, investigação e cartório. A expectativa é que as obras sejam concluídas no segundo semestre deste ano.