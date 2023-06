Fundador da rede de hotéis Bourbon morre aos 93 anos: “Legado de carinho”

Morreu nesta segunda-feira o empresário Alceu Ântimo Vezozzo, fundador da rede Bourbon de Hotéis e Resorts, uma das maiores do país. Aos 93 anos, Alceu deixa a esposa Laila, os dois filhos Alceu Vezozzo Filho e Maria Angélica e netos. A causa da morte não foi divulgada pela assessoria da rede. O velório ocorre nesta terça-feira (19), das 8 às 11h no Cemitério Parque Iguaçu.

O filho do empresário, Alceu Vezozzo Filho, falou com a Tribuna sobre a perda. “Meu pai é um exemplo de cidadão brasileiro, apostando no seu país, investindo no seu país e ao mesmo tempo tendo um foco social muito grande, seja como membro do Rotary Club Internacional, do qual chegou a ser diretor, seja implementando o maior projeto socio/ambiental da hotelaria brasileira, que é o complexo residencial escolhar de Cambará. Um projeto que fomenta mais de 2 mil pessoas de 4 a 80 anos”, disse.

+ Leia também: Mega terreno no Cabral vai ganhar o mais novo shopping de Curitiba

“Perco um grande companheiro, com quem convivi por 40 anos, Mas seu legado de amor, trabalho e carinho com as pessoas nunca será esquecido”, complementou.

História

Nascido em Cambará, no Norte do Paraná, ele morava em Curitiba e fazia questão de comparecer com frequência ao Bourbon Curitiba Hotel & Suítes, um dos mais tradicionais da capital paranaense, para acompanhar o andamento da empresa e até aconselhar alguns colaboradores.

+ Leia mais: Paranaenses podem perder R$ 10 mil por não resgatar prêmio do Nota Paraná

Muito querido por todos, o fundador da rede hoteleira de quase 60 anos sempre foi muito próximo dos colaboradores e dos clientes, além de prezar sempre pela gentileza e cordialidade no dia a dia. Alguns, ele conhecia desde o início da trajetória na Bourbon.

O fundador da rede hoteleira fazia questão de ressaltar que desde o princípio a Bourbon se preocupou em oferecer bons serviços para os clientes. O principal objetivo determinado por ele era que o hóspede tivesse o sentimento de satisfação total e sempre quisesse voltar.

+ Veja mais: Lista de falecimentos e sepultamentos do dia em Curitiba e região

Para Alceu Vezozzo Filho o maior legado deixado pelo pai não foi a grandiosa rede hoteleira, mas os seus valores. “Essa marca simboliza uma forte cultura de acolhimento e cuidado com as pessoas e com cada detalhe, um trabalho consistente e diário com valores muito sólidos e qualidade ímpar.”, completou o presidente da rede hoteleira.



Outra contribuição de grande relevância deixada pelo fundador da Bourbon foi o Instituto Bourbon de Responsabilidade Socioambiental. Criado em 2002, em Cambará, por Alceu Ântimo Vezozzo, a partir da construção de 80 casas para mães solo do município, o projeto socioambiental cresceu com o passar dos anos e hoje funciona em um complexo escolar. A instituição vem transformando a vida de mais de 2.000 pessoas de 5 a 80 anos e contribuindo com a formação de cidadãos.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos