Adélia Kalluf Koury, 77 anos. Filiação: Gebran Kalluf e Fahide Kalluf. Sepultamento ontem.

Alice Aparecida da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Aparecida dos Santos. Sepultamento hoje, Berti, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Altair Irineu Chagas Antunes, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Argemiro Chagas Antunes e Alzira Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Anastácia Nicollayow, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Staunetchei e Ana Staunetchei. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Antônio Chella, 85 anos. Filiação: Leonardo Chella e Leocadia Winharski Chella. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Ipe Curtiba.

Antônio Lemes Gonçalves, 99 anos. Filiação: Manoel Lemes Gonçalves e Maria Leandro Lemes. Sepultamento ontem.

Arilda Aparecida Pereira dos Santos, 56 anos. Profissão: diarista. Filiação: Leodoro Pereira dos Santos e Maria Francisca Moreira. Sepultamento ontem.

Cecília Eichholzer, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Raul Eichholzer e Helena Sholossareck. Sepultamento ontem.

César Woiciechovski, 59 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Woiciechovski e Ana Inglez. Sepultamento ontem.

Cícero dos Santos Silva, 69 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Manuel Caetano da Silva e Maria Francisca da Conceição. Sepultamento ontem.

Delvaloil de Franca Costa, 82 anos. Filiação: Joa de Franca Costa e Romalina Leôncio dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Capela Avm.

Dilmar Fernandes Zanello Neto, 1 anos. Filiação: Maycon Pereira da Silva e Jandira Fernandes Zanello Neta. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Eduardo Vieira Pereira, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sirio Inácio Pereira e Rosa Martinho Vieira. Sepultamento ontem.

Hércules David Badaro, 59 anos. Profissão: diretor(a). Filiação: Dorival Badaro e Orandina Moraes Badaro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Isidoro Roda Amarilia, 87 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Apolinária Amarilia. Sepultamento ontem.

Ivone Kowalski Manfredini, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Kowalski e Maria Foggiato Kowalski. Sepultamento ontem.

Janet Serio Guerios, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bitencourt Serio e Maria Avelar Serio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Joaquim Ceresoli Batista Cardoso, 4 dias. Filiação: Ângelo Marcos Cadoso e Roberta Mercedes Ceresoli Batista Cardoso. Sepultamento ontem.

Jocelio José do Canto, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio José do Canto e Sebastiana Maria do Canto. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Jorge Virmonde, 84 anos. Filiação: Ramilhio Virmonde e Candinha Pires. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Alves de Souza, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Bento Alves Pereira e Conceição Ribeiro de Souza. Sepultamento ontem.

José Assis Barbosa, 76 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Benedito Barbosa e Rosa de Assis dos Santos. Sepultamento ontem.

José Cavalheiro Júnior, 81 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José Bonifácio Cavalheiro e Araci Richler Cavalheiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Júlio César Chaves, 70 anos. Filiação: João Ferreira Chaves e Brandina Kosma Chaves. Sepultamento ontem.

Juvita da Costa Oliveira, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jeronimo Coutinho Costa e Deolinda Pereira da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Márcia Cristina Rigobelli dos Santos, 59 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: João Batista Rigobelli e Iolanda Francisca Rigobelli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Marciano Bressan, 77 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Florindo Bressan e Alvarina Ferreira Bressan. Sepultamento ontem.

Maria Cláudia Gnoato Abagge, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Baptista Gnoato e Paulina Gnoato. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Maria de Lourdes Hanusiak Setim, 79 anos. Filiação: Gabriel Hanusiak e Sofia Pryziak Hanusiak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Marise Osório von Der Osten, 67 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Carlos Affonso Meissner Osório e Iedda Taques Osório. Sepultamento ontem.

Natan Brum Hartenthal, 12 horas. Filiação: Douglas Carlos Hartenthal e Jeana Marques Brum Hartenthal. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Neide Pires de Morais, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pires de Morais e Alice Rosa de Morais. Sepultamento ontem.

Neuza do Carmo Folgueis, 67 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Manoel Folgueis e Maria de Lourdes Folgueis. Sepultamento ontem.

Oriovaldo de Jesus Ramos Barbosa, 84 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Dorvalino Leopoldino Barbosa e Maria Daluz de Ramos. Sepultamento ontem.

Osni de Andrade, 49 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Antônio de Andrade e Maria Claro Cardoso. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Ricardo Aparecido de Paula Leal, 45 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Francisco Aparecido Leal e Elisabete Bernardo de Paula Leal. Sepultamento ontem.

Ricardo Schreiner Leirias da Silva, 36 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Gelcenoir Leirias da Silva e Neuza de Lourdes Schreiner Ramos. Sepultamento terça-feira, 20 de junho de 2023 às 16hh, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Rosa Matoski Hingst, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sigesmundo Matoski e Maria Leoniza Matoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Roseclai de Lara Pamplona, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Pimentel de Lara e Leonor Ribeiro de Lara. Sepultamento ontem.

Teodora Vanegas de Marinero, 49 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Vanegas e Elisa Garcia de Vanegas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde CuritibaPR.

Volkert Otto Nitzsche, 84 anos. Filiação: Kurt Max Nitzsche e Elizabeth Martha Nitzsche. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Yara Nascimento da Silva, 84 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Flamarion Gonçalves do Nascimento e Doralice Francisca do Nascimento. Sepultamento ontem.