Frente fria avança e vira o tempo em Curitiba; Alerta de tempestade e frio

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu sete alertas para o Paraná para as próximas horas. Dois deles englobam a capital, prevendo a possibilidade de perigo para vendavais e tempestades, segundo a previsão do tempo para Curitiba.

O alerta amarelo para vendaval e perigo potencial consiste na possibilidade de vento variando entre 40 km/h e 60 km/h e baixo risco de queda de galhos de árvores. Estas condições podem ocorrer até nesta sexta-feira (23) até às 16 horas.

O outro comunicado do Inmet é laranja quanto ao perigo de tempestade. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h, e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. A vigência desse alerta é a partir das 18h01 até 23h59 de sexta.

Previsão do tempo para Curitiba: chuva e frio

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, chuva deve chegar a Curitiba por volta das 16h e o acumulado pode chegar aos 17,8 mm. Neste fim de semana a temperatura despenca e a mínima chega aos 5ºC no domingo. O frio segue gelado ao longo da próxima semana. A responsável por essa virada é uma frente fria que avança pelo sul.

“O avanço de uma frente fria, provoca pancadas de chuvas acompanhadas de algumas trovoadas desde o final da noite de quinta, entre as regiões oeste e sudoeste do estado. Nas demais regiões, o tempo permanece estável com temperaturas variando entre 23 ºC no norte e 15 ºC em Curitiba”, disse o meteorologista Paulo Barbieri.

Paraná tem mais cinco alertas meteorológicos em vigor

O Inmet emitiu outros alertas, mas não atingem diretamente a capital. São três amarelos, aviso de baixa umidade, declínio de temperatura e até onda de calor na região na região de divisa com o estado de São Paulo. Há ainda um alerta vermelho em vigor para o norte pioneiro paranaense. Até esta quinta-feira o alerta vermelho estava em Curitiba.

Segundo a previsão do tempo do Simepar, no sábado, a frente fria evolui com chuva e alguns raios, bem como situações localizadas de rajada de vento, não são descartados entre o leste e o norte do estado. Ar frio e o vento “gelado” deixam a sensação térmica mais baixa do que valores de temperatura medidos nos termômetros, principalmente a partir da noite.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!