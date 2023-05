Filhotes de jacaré são filmados nadando perto das Cataratas do Iguaçu

Pouco mais de um mês depois de funcionários do Parque do Iguazu, em Missiones, na Argentina, terem filmado um enorme jacaré caminhando nas passarelas das Cataratas do Iguaçu, um novo flagra mostrou que as aparições não devem ser exceção nos próximos anos. Pelos menos cinco filhotinhos de jacaré foram filmados próximo à plataforma de embarque dos passeios de barco feitos “do lado de lá”.

Veja o vídeo publicado pelo portal Missiones Online!

Segundo o site argentino, tratam-se de filhotes da espécie caiman latirostris, O vídeo foi gravado pelos funcionários do Parque Nacional do Iguazu e mostra os bichinhos nadando tranquilamente no Rio Iguaçu. Chamado de “jacaré-preto”, a espécie é comum na América do Sul e está ameaçada de extinção.

Veja que incrível

