As Cataratas do Iguaçu receberam um visitante inusitado neste final de semana: um jacaré. O animal estava na passarela no lado argentino quando foi visto por guardas que faziam a vistoria do circuito pela manhã, antes da abertura para a entrada de turistas. O réptil estava entre o salto San Martin e a saída.

+ Leia mais: Corpo é encontrado no Litoral; Buscas por jovem na Ilha do Mel seguem nesta segunda

De acordo com a organização do Parque, o animal tentava sair da passarela. Os guardas isolaram o local para garantir a segurança dos turistas. A orientação ao encontrar um animal silvestre ou um réptil é manter a distância. Ao tentar brincar ou passar a mão, o jacaré poderia se sentir ameaçado e atacar.

O Parque Nacional do Iguaçu, no lado brasileiro, amplia o horário de atendimento para o feriado de Páscoa. Entre sexta-feira (07) e domingo (09), ele funciona das oito horas da manhã às cinco horas da tarde.