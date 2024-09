Com umidade baixa e calor, estiagem vira decreto de emergência no Paraná

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, decretou nesta quarta-feira (04) situação de emergência em todo o estado por conta da estiagem que atinge vários municípios desde o mês passado. Somente em agosto, foram registrados cerca de 20 mil focos de calor, aproximadamente seis vezes mais do que foi registrado em julho. A decisão consta no Decreto 7258.

O decreto autoriza a dispensa de licitação em contratos de prestação de serviços, obras e aquisição de bens necessários ao combate à estiagem pelo prazo máximo de 180 dias. A medida também reforça a mobilização dos órgãos estaduais sob coordenação da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil.

A situação é causada pela sequência de dias com altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Essa combinação aumenta os riscos de incêndios florestais. Nos primeiros oito meses do ano, foram registradas mais de 10 mil ocorrências de incêndios no Paraná, segundo o Corpo de Bombeiros.

Até quando vai o tempo seco no Paraná

O tempo mais seco deve persistir pelo menos até metade de setembro, de acordo com o Simepar e a Defesa Civil. A previsão é de que praticamente todas as regiões do estado registrem baixa umidade relativa do ar e temperaturas altas entre os dias 7 e 15 de setembro.

De acordo com a previsão do instituto, a média da umidade relativa do ar mínima para a semana pode ser inferior a 20% nas regiões Norte e Noroeste e menor do que 30% nas regiões Central e Sudoeste do Paraná. Somente o Litoral deve registrar umidade relativa mínima superior a 60% no período.

Já a temperatura máxima média deve ser superior a 30ºC em quase todo o Paraná. Por exemplo, nas regiões Norte e Noroeste, os termômetros podem registrar uma anomalia de temperatura de até 8º C. Isso significa que as temperaturas estarão acima das médias históricas para o período.

“Teremos uma onda de calor e clima seco em quase todo o Estado, exceto no litoral. Quando isso acontece por dias seguidos, as condições ficam favoráveis para a ocorrência dos incêndios, por isso o cuidado deve ser redobrado neste período”, afirmou o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

Estiagem pode agravar problemas respiratórios

De acordo com a porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitã Luisiana Guimarães Cavalca, pequenas ações podem fazer a diferença e evitar grandes incêndios. “Todos devem ajudar nestes períodos. As principais recomendações são não utilizar fogo para limpeza de terreno, não queimar lixo, não soltar balões e fazer a destinação correta de material vegetal, evitando montes de folhas e galhos”, orientou.

O clima seco também causa desconforto respiratório e pode agravar condições respiratórias, como asma e bronquite. Isso acontece porque o tempo seco desidrata as vias aéreas e causa irritação. Por isso, neste período é importante se hidratar com frequência.

