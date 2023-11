Estudantes de Paraná, que moram nos municípios mais afetados pelas chuvas, poderão solicitar o reagendamento das provas da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecem neste domingo (5). A decisão, que prevê a reaplicação das provas, foi confirmada em nota emitida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Na última terça-feira (31), o secretário de Estado da Educação do Paraná, Roni Miranda, havia encaminhado um ofício ao Instituto solicitando o reagendamento da prova em razão da situação de emergência decretada em algumas regiões devido às fortes chuvas. “Foi uma decisão sábia, que demonstra toda a sensibilidade do Inep ao nosso apelo. A atitude vem ao encontro do compromisso do nosso governo e da secretaria com o bem-estar dos estudantes afetados por essa situação”, disse o secretário.

A nota afirma que é possível reaplicar as provas em situações específicas como a de “participantes com algum problema logístico causado por desastres naturais na aplicação regular”. Além disso, informa que “a solicitação pode ser feita pelos inscritos do Estado do Paraná que não puderem comparecer ao local designado ou que se sintam prejudicados”, diz o texto.

Como solicitar

O Inep vai disponibilizar, entre 13 e 17 de novembro, na página do participante, uma aba específica para que estudantes façam a solicitação e submetam pedidos para análise. “Uma vitória dos nossos estudantes que vivem nas regiões alagadas e que se preparam o ano todo para as provas, mas que, neste momento, estão fragilizados”, reforça Miranda.

O ofício de número 1271324/2023/DGP-INEP descreve ainda que o Inep vem acompanhando, em articulação com o Cebraspe, instituição aplicadora contratada para a operacionalização do Enem a situação do Paraná e demais localidades onde há incidentes ambientais.

Segundo a nota, serão analisadas as possibilidades para garantir a aplicação, considerando que os materiais de aplicação, pessoal de apoio para a aplicação, bem como os locais de prova estão disponíveis e mobilizados para garantir a aplicação do Exame nos dias 5 e 12 de novembro

Diz ainda a nota que as solicitações serão avaliadas individualmente, e os fatos serão verificados junto à instituição aplicadora. O sistema receberá as informações no período de 13 a 17 de novembro, e, caso fique comprovado que houve prejuízo, o participante poderá realizar as provas em outras datas: 12 e 13 de dezembro, em locais que serão divulgados posteriormente.

Prova mantida para os demais estudantes

Conforme decisão do Inep, a data de realização do Exame Nacional do Ensino Médio será mantida no Paraná, permanecendo a aplicação oficial da primeira fase do exame agendada para este domingo (5) a todos os alunos, sendo aberta a possibilidade de reaplicação àqueles afetados pelas enchentes no estado.

