O governo estadual lançou nesta sexta-feira (10) o edital de licitação para escolher o consórcio de empresas que vai finalizar os estudos ambientais e apresentar o projeto de engenharia da ponte de 800 metros que ligará os balneários de Guaratuba e Caiobá em substituição ao ferry-boat utilizado há 60 anos. O valor máximo para contratação dos serviços está em R$ 12,7 milhões.

As empresas têm até o dia 3 de agosto para encaminhar as propostas ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR). A sessão de abertura dos envelopes está agendada para as 14h do dia seguinte, com transmissão pela internet. O prazo estimado para elaboração dos estudos e projetos é de 14 meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços. As informações sobre a licitação podem ser consultadas no portal Compras Paraná.

Imagem aérea da Baía de Guaratuba. Foto: Arnaldo Alves/Arquivo AEN

Em 2019 o governo já havia investido quase R$ 1 milhão para a elaborar os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) da ponte. Com a finalização dos EVTEA, foram propostas algumas alternativas para o traçado da ponte, que deve iniciar na região da Prainha, no lado Norte da travessia, e terminar no lado Sul, na Praia de Caieiras, no perímetro urbano de Guaratuba. O traçado, segundo a Secretaria de Infraestrutura e Logística, deve ser definido com base na alternativa que cause menos impacto ambiental, o que pode incluir, por exemplo, a construção de um túnel no trecho final, na área próxima às instalações de manutenção do ferry-boat.

Após chamamento de interessados nos serviços, no início de abril, seis consórcios de empresas foram avaliados como aptos para participar da nova etapa. O projeto da Ponte de Guaratuba integra um pacote de obras de infraestrutura de R$ 1,7 bilhão que têm financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Alternativas de traçado do projeto. Imagem: AENPR

