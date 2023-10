A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na tarde deste domingo (08) que o km 356 da BR-476, em União da Vitória, no Paraná, foi totalmente interditado após um deslizamento de terra. Parte do Paraná está em alerta vermelho para a ocorrência de temporal neste domingo.

A medida foi anunciada às 17 horas e não há previsão de liberação da pista. A orientação é que os motoristas evitem dirigir entre União da Vitória e São Mateus do Sul.

Conforme as informações da PRF, o deslizamento de terra levou parte da pista da BR-476.

Fortes chuvas atingem diversas partes do Paraná neste domingo (08). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, que sinaliza grande perigo, informando a possibilidade de grande volume de precipitação, alagamentos e deslizamentos.

Além da Grande Curitiba, o alerta é válido para outras cidades do Paraná, especialmente para os municípios da região sul, para todo o estado de Santa Catarina e para partes de São Paulo e Rio Grande do Sul.

BR-277 é interditada por medida de segurança

Com o objetivo de evitar acidentes, a faixa da direita da BR-277, entre os kms 39 e 42, no sentido Litoral do Paraná, também foi interditada na tarde de sábado (07). De acordo com a PRF, a medida é válida até às 12 horas de segunda-feira (09).

Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) apontaram que o excesso de chuva deixou o solo superficial encharcado e, por isso, árvores e parte do solo podem cair na pista, causando um deslizamento.

