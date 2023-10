O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que um escorregamento de terra atingiu a PR-170 entre Guarapuava e o distrito de Entre Rios neste domingo (08). Por conta disso, uma das faixas foi bloqueada. A estrada também serve como ligação entre Guarapuava e Pinhão.

O dano está localizado no talude sob a pista e o acostamento já foi demolido. Técnicos do DER/PR sinalizaram o trecho e nos próximos dias vão analisar o local para verificar quais os serviços necessários para a reconstrução.

Com o deslizamento, o tráfego de veículos permanece permitido no local, mas em apenas uma faixa.

Foto: DER-PR

BR-476 é interditada no Paraná após asfalto ceder

O excesso de chuvas também causou a interdição no km 356 da BR-476, em União da Vitória, no Paraná. A medida foi anunciada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 17 horas deste domingo (08).

Não há previsão de liberação da pista. A orientação é que os motoristas evitem dirigir entre União da Vitória e São Mateus do Sul.

Estrada no Litoral do Paraná é interditada por medida de segurança

Com o objetivo de evitar acidentes, a faixa da direita da BR-277, entre os kms 39 e 42, no sentido Litoral do Paraná, também foi interditada na tarde de sábado (07). De acordo com a PRF, a medida é válida até às 12 horas de segunda-feira (09).

Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) apontaram que o excesso de chuva deixou o solo superficial encharcado e, por isso, árvores e parte do solo podem cair na pista, causando um deslizamento.

