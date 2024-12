Corpo de jovem desaparecido em Matinhos após afogamento é encontrado

O corpo do adolescente de 12 anos que estava desaparecido após se afogar no balneário Praia Grande, em Matinhos, na tarde de domingo (29), foi encontrado na noite de segunda-feira (30) por populares que passavam pela praia, na região do Balneário Flórida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a família confirmou se tratar do menino desaparecido. Diante da confirmação, foi feito o acionamento da Polícia Civil e da Polícia Científica, para procedimentos e encaminhamentos necessários.

O adolescente é morador de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e não estava acompanhado de familiares, apenas de amigos da família, quando nadava em um ponto não protegido pelos guarda-vidas quando foi levado pela corrente.

Durante as buscas no dia do afogamento, 27 guarda-vidas participaram dos trabalhos. Os Bombeiros seguiram fazendo o patrulhamento terrestre no local durante a noite e as buscas aquáticas durante toda a segunda-feira.

No total, são oito mortes desde o dia 14 de dezembro, o início da Operação Verão para os bombeiros.