Turista fica presa nas pedras da Ilha do Mel e pede ajuda aos bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta segunda-feira (30) para atender uma pessoa que subiu nas pedras e não está conseguindo descer, na região no trapiche da Praia de Encantadas na Ilha do Mel, em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Segundo a corporação, foi pedido na ocorrência para realizar a remoção da vítima, mas o local é de difícil acesso. Equipes estão em deslocamento para verificar a melhor forma de ajuda para a pessoa.