Jovem de 12 anos desaparece após afogamento em Matinhos

Um adolescente de 12 anos está desaparecido após se afogar no balneário Praia Grande, em Matinhos, na tarde de domingo (29). O Corpo de Bombeiros realiza buscas com o uso de embarcações, drones e um helicóptero.

Ainda segundo a corporação, o menino é morador de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e não estava acompanhada de familiares, apenas de amigos da família, quando nadava em um ponto não protegido pelos guarda-vidas quando foi levado pela corrente.

Durante as buscas, 27 guarda-vidas participaram dos trabalhos diretamente. Os Bombeiros seguiram fazendo o patrulhamento terrestre no local durante a noite e as buscas aquáticas serão retomadas ao amanhecer.

Fim de semana pesado

O sábado (28) foi marcado por três mortes por afogamento no Litoral do Paraná – duas em Guaratuba e a outra em Matinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, somente no dia de ontem, foram realizados 14 atendimentos na água. No total, são sete mortes desde o dia 14 de dezembro, o início da Operação Verão para os bombeiros. O caso do menino de 12 anos não entra nessa conta.