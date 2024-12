Três morrem afogados no litoral; já foram sete mortes em duas semanas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sábado (28) foi marcado por três mortes por afogamento no Litoral do Paraná – duas em Guaratuba e a outra em Matinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, somente no dia de ontem, foram realizados 14 atendimentos na água. No total, são sete mortes desde o dia 14 de dezembro, o início da Operação Verão para os bombeiros.

O primeiro caso foi próximo das 16h35, quando duas pessoas se afogaram na região do Molhe da Avenida Paraná, em Caiobá. A ação dos guarda-vidas do Posto de Guarda-Vidas (PGV) Pipeline foi rápida e avistaram as vítimas sendo arrastadas pela corrente de retorno.

No entanto, devido à distância, apenas uma das vítimas conseguiu permanecer na superfície e ser resgatada. A outra vítima, um jovem de 21 anos, morador de Curitiba, submergiu. As buscas foram iniciadas imediatamente, e o corpo foi localizado cinco minutos após. Apesar das tentativas de reanimação, a morte foi constatada no local.

Duas mortes em Guaratuba

Ainda no fim da tarde de sábado, em Guaratuba, o Corpo de Bombeiros atendeu outras três pessoas que estavam se afogando em área não protegida entre os Postos de Guarda-Vidas (PGV) Coroados II e Coroados III.

De acordo com os Bombeiros, um homem conseguiu sair sozinho, um jovem de 13 anos foi resgatado, mas a terceira vítima submergiu (um adolescente de 15 anos). O rapaz é residente de Joinville e estava acompanhado de familiares. O corpo foi encontrado com a ajuda de 21 guarda-vidas.

Enquanto se realizava essa busca, populares afirmaram que uma quarta vítima estava desaparecida. Um adolescente de 15 anos, residente de Curitiba. As buscas aquáticas permaneceram até o pôr do sol, sem êxito. O corpo foi encontrado às 20h40, por um cidadão que passava pela praia na região do Balneário de Coroados, em Guaratuba.

A família da vítima esteve presente no local e confirmou se tratar do jovem de 15 anos, desaparecido após se afogar durante a tarde.

Desde o dia 14 de dezembro, início da Operação Verão para os bombeiros, foram sete mortes, todos em local não protegido por guarda-vidas ou fora do horário de funcionamento dos postos, que é das 8h às 19h.