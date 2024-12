Idoso morre atropelado por ônibus biarticulado no Centro de Curitiba

Um idoso de 84 anos morreu na noite de sexta-feira (27) ao ser atropelado por um ônibus biarticulado na Avenida Sete de Setembro com a Travessa da Lapa, no Centro de Curitiba.

Segundo policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), o ônibus fez a conversão com sinal verde quando ocorreu a colisão com o homem. Os socorristas do Siate foram chamados para atenderem a ocorrência, e a vítima morreu na ambulância a caminho do Hospital Evangélico.

O corpo do idoso foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML). O nome não foi informado pela polícia no local.