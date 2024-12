Shoppings, supermercados e lojas fazem saldões pós-Natal com até 80% de desconto

Shoppings, supermercados e grandes redes de lojas do comércio varejista já deram início às promoções pós-Natal. Consumidores encontram descontos de até 80% em eletrônicos, roupas, alimentos e itens de uso doméstico no fim deste ano. A maioria das liquidações vai até janeiro de 2025.

O Magazine Luiza realizará a tradicional Liquidação Fantástica, conhecida por formar longas filas nas portas das lojas, na sexta-feira (03), em suas lojas físicas e online. A previsão é que os descontos durem todo o final de semana.

O funcionamento das unidades será em horário especial, a partir das 7h. Segundo a empresa, será possível encontrar eletrônicos, eletrodomésticos e itens de mercado com descontos exclusivos.

Redes de supermercado também costumam participar dessas ofertas. O Carrefour contará com saldão na primeira semana de janeiro em todas as suas lojas físicas.

Produtos dos setores de bazar, eletrônicos e têxtil terão descontos de até 70%. Os produtos eletrônicos também poderão ser parcelados em até 15 vezes sem juros nos cartões Carrefour.

Veja as principais promoções

Casas Bahia

A Casas Bahia tem uma coleção de ofertas especiais desde o dia 25 de dezembro, que ficará disponível até o último dia do ano. Os produtos podem ser conferidos no site da varejista e as compras feitas pelo carnê digital contam com descontos de até 18%.

A partir do dia 2 de janeiro a empresa também terá uma nova liquidação inspirada no universo geek, com preços baixos, queima de mostruários e parcelamentos em até 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia ou 24 vezes no carnê.

“Essa é uma de nossas estratégias para oferecer os melhores produtos com as melhores condições. Queremos que nossos clientes comecem o ano aproveitando ofertas incríveis e soluções que realmente cabem no bolso”, diz o diretor-executivo de comercial e marketing da Casas Bahia, Gustavo Pimenta.

Assaí

Até o dia 31 de dezembro o Assaí está com condições especiais para produtos sazonais, como cestas natalinas, aves, pernil, lombo, tender, espumantes e outros. Para esses itens, e somente dentro desse período, as compras podem ser parceladas em até quatro vezes sem juros em qualquer cartão de crédito.

Extra e Pão de Açúcar

O Extra e o Pão de Açúcar contam com ofertas exclusivas no site, que terminam no dia 31 de dezembro. Os produtos promocionais mudam todos os dias, com foco no que é mais procurado pelos clientes. É possível encontrar panetones, aves natalinas, espumantes e azeites em promoção.

Amazon

A Amazon já deu início à promoção de volta às aulas, que terá validade até o dia 28 de fevereiro. Os descontos são de até 40% de desconto. É possível conseguir descontos progressivos a partir da compra de cinco itens.

Cuidados

Apesar de o período ser uma oportunidade para os consumidores encontrarem ofertas especiais, é importante ter reserva financeira para despesas comuns do início do ano, como IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), material e uniforme escolar, além dos gastos das férias.

Para evitar golpes, os consumidores que forem realizar compras online devem consultar a procedência dos sites, além de checarem o destinatário do pagamento antes de quitar a compra ou fazer o parcelamento.