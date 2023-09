Copel indica “potencial desinvestimento” na Compagás

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) emitiu um comunicado aos acionistas e ao mercado na quarta-feira (20), assinado pelo Diretor de Finanças e de Relações com Investidores Adriano Rudek de Moura, aonde informa que aprovou a contratação das assessorias para estruturação e “execução do projeto de potencial desinvestimento na Companhia Paranaense de Gás (Compagas)”.

A companhia é controlada pela Copel que é titular de 51% do capital social total e votante, com participação minoritária de 24,5% da Commit Gás S.A. e 24,5% da Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda.

“A empresa é concessionária responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Estado do Paraná e a concessão original foi outorgada em julho de 1994 com prazo de 30 anos, com vigência até o ano de 2054”, informou a Copel.

Segundo o documento, a decisão ocorre “em continuidade ao Fato Relevante 09/22 quando o Conselho de Administração, aprovou a contratação das assessorias” em questão.

Segundo a Copel, o chamado bônus de outorga do novo contrato de concessão foi devidamente quitado no exercício de 2022 e o “potencial desinvestimento está em sintonia com o Planejamento Estratégico Empresarial da Copel (Visão 2030), fortalecendo os pilares para a perenidade e o crescimento sustentável dos negócios com foco em energia elétrica”.

Em agosto a Copel foi privatizada com a venda de ações para a transformação da empresa em true Corporation. O processo foi concluído na Bolsa de Valores, a B3 por follow-on, sistema em que empresas já reconhecidas pelo mercado abre a venda de ações para o público investidor. Foram captados R$ 4.530.660.750,00 com o preço das ações fixados em R$ 8,25, mas o valor deve saltar para R$ 5,2 bilhões de captação com a liquidação das ações.

O Estado do Paraná reduziu sua participação nas ações com direito de voto de 69,66% para cerca de 32,32% com a liquidação da oferta base, o que não inclui o lote suplementar de 82.375.650 ações ordinárias.

A operação gerou R$ 2,6 bilhões aos cofres públicos do Estado, mas com o lote suplementar o valor destinado ao Governo do Paraná passa para R$ 3,1 bilhões reduzindo a participação do Paraná para 15,6% das ações na Copel.

