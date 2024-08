Condenado a 53 anos de prisão por incendiar pensionato e causar mortes no Paraná

O Tribunal do Júri de Maringá, região Norte do Estado, condenou a 53 anos de prisão um homem por colocar fogo em um pensionato. A ação dele resultou na morte de três pessoas. O crime aconteceu em novembro de 2022.

O réu teria provocado o incêndio com o intuito de matar outro homem que estaria lhe devendo R$ 20. O dinheiro foi supostamente entregue para compra de drogas, o que não foi feito, gerando assim o desejo de vingança.

O incêndio na casa acabou por vitimar fatalmente outro homem e duas mulheres que estavam no local. Outras pessoas conseguiram sair da casa o alvo do atentado homicida e outra pessoa, esta com graves ferimentos.

A denúncia apontou três homicídios consumados e dois tentados. As qualificadoras dos crimes foram motivo fútil, uso de meio cruel e emprego de meio que dificultou a defesa das vítimas.

O réu estava preso desde a época do crime e teve a prisão mantida, de modo que não poderá recorrer da sentença em liberdade.

