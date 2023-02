O resgate de um cervo-do-pantanal na BR-487, na região de Porto Camargo (PR), mobilizou as equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última quinta-feira (2). Segundo as informações, o animal era uma fêmea e estava sem as orelhas e com grandes ferimentos na cabeça.

A PRF explicou que o animal é de uma espécie ameaçada de extinção. A fêmea foi resgatada às margens da rodovia e colocada na viatura policial com ajuda de pessoas locais.

Foto: Divulgação/PRF

Depois, ela foi encaminhada para a fazenda da empresa de crédito de carbono Green Farm, onde há um centro de resgate para animais silvestres.

O cervo está em estado de observação e foi medicado. A PRF informou que não se sabe o que teria causado os ferimentos.

