Pista de corrida! Carro é flagrado a quase 200 km/h na BR-376, no Paraná

Muito acima da velocidade permitida, um carro foi flagrado a 191 km/h na BR-376, no Paraná, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A situação foi registrada no município de Tibagi, na quinta-feira (05).

A situação é considerada uma infração gravíssima, com multa de R$ 880,41 e menos sete pontos na CNH. Além disso, nesse caso também acontece a suspensão do direito de dirigir.

De acordo com a PRF, essa região da BR-376 é conhecida pelas altas velocidades praticadas por diversos motoristas imprudentes que ali circulam. Inclusive, já tiveram registrados de carros alcançando 198 km/h.

Foto: PRF

Radar móvel na BR-376 flagrou 50 motoristas acima da velocidade no Paraná

Com a margem de erro do equipamento de medição – radar portátil -, a velocidade considerada praticada por esse motorista é de 178 km/h. Mesmo assim, a PRF alerta para o grande risco da letalidade em um eventual acidente.

Em uma hora de fiscalização, 50 motoristas foram flagrados acima da velocidade. Isso corresponde a quase uma infração por minuto.

Só em 2024, nas rodovias federais do Paraná, a PRF já autuou 152 mil motoristas nesse tipo de autuação gravíssima. O que representa 23 mil a mais que o ano de 2023, quando 129 mil motoristas excederam as velocidades em mais de 50% do limite da via.

